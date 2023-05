Brussel wil aantal deelsteps tot 8.000 beperken, ook hogere boetes voor foutparkeren 

De Brusselse regering wil vanaf volgend jaar nog maximaal 8.000 deelsteps toelaten in de hoofdstedelijke straten, op dit moment zijn dat er nog 21.000. Dat blijkt uit een ontwerpbesluit dat de regering in tweede lezing heeft goedgekeurd. De regering wil vanaf 2024 ook nog maar 2 verdelers van deelsteps in de hoofdstad. Er komen ook limieten op andere deelvoertuigen, zoals fietsen en bakfietsen.

Om het wildparkeren tegen te gaan, wordt het principe van "dropzones' vanaf januari uitgebreid naar het hele grondgebied van het hoofdstedelijk gewest. Enkel in die zones zullen de voertuigen achtergelaten mogen worden. De regering wil ook forsere boetes/heffingen voor de verplaatsing of verwijdering van een voertuig dat wordt achtergelaten buiten deze dropzones. Volstaat dat niet, dan wordt niet uitgesloten dat het in een latere fase tot een strikt verbod komt. Dat liet minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) enkele weken geleden al verstaan in het parlement.

Van den Brandt had vorig najaar het ontwerpbesluit gepresenteerd om de markt voor deelsteps en -fietsen in Brussel te reguleren. Sindsdien is er uitgebreid overleg geweest met onder meer de gemeenten en politiezones. Het ontwerpbesluit moet nog voorgelegd worden aan de Raad van State vooraleer de regering een derde en laatste lezing kan aanvatten.