Burgerpanel in Eeklo is unaniem voorstander van fusie: "Met Sint-Laureins, Kaprijke en Assenede"

In Eeklo heeft een burgerpanel een unaniem positief advies gegeven over een mogelijke fusie voor Eeklo. De groep stelde ook meteen de gemeenten voor met wie Eeklo volgens hen moet fusioneren: Assenede, Sint-Laureins en Kaprijke. Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) is tevreden met het advies, omdat het in de lijn ligt met wat de stad Eeklo zelf wil.