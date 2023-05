Celstraf voor kleinzoon die erfenis van grootouders steelt: 23 kilo goudstaven en waardevolle munten

In het huis van de grootouders was een verborgen ruimte, een gat in de vloer met een stalen deksel waar een deel van de erfenis bewaard werd. Een notaris kon bevestigen dat die ruimte geplunderd was. Er werden ook rekeningen leeggehaald in Luxemburg. Met het geld zou de beklaagde naar casino’s getrokken zijn en verschillende auto’s gekocht hebben. Hij is ook niet aan zijn proefstuk toe, er staan ondertussen al 51 veroordelingen op zijn strafregister.