CHECK - Hoe de kroning van Charles III leidde tot nepnieuws op sociale media

De Britse koninklijke familie is traditioneel wel vaker het mikpunt van allerlei onbevestigde geruchten en roddels, zowel in de Britse tabloidpers als op het internet. De kroning van koning Charles III is geen uitzondering op die regel: ook daarover kon je berichten lezen die allesbehalve kloppen.

Vaak verwijzen die foute of overdreven verhalen naar een aantal échte controverses of schandaaltjes rondom de Britse koninklijke familie. Denk aan de discussies over het koloniale verleden van het Verenigd Koninkrijk, de koninklijke exit van prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle, of de publicatie van Harry's autobiografie.