Clouseau hoofdact op "Night of the Proms", ook Toto, Anastacia en andere internationale artiesten zakken af naar Antwerpen

Nog een klinkende Amerikaanse naam: popzangeres Anastacia. Haar kan je kennen van hits als "I'm Outta Love", "Left outside alone", "Paid My Dues" en "One Day In Your Life".

Anastacia is voor de tweede keer te gast op het feest van klassiek en pop. In 2012 liet ze zich al eens begeleiden door het groot symfonisch orkest van de Proms.