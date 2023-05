De langste wilgentunnel van België moet toeristen naar Kaprijke lokken

Een eerste ronde leverde weinig bruikbare voorstellen op, een tweede poging was succesvoller: "We haalden er toerisme Meetjesland bij en stevenden af op een tweede consultatieronde. Deze keer kenden we meer succes en kregen achttien prachtige voorstellen. Uiteindelijk bleven er drie kandidaten over. Erfgoed in de Lembeekse dorpskern, wandelplezier in de Lembeekse Bossen en de langste wilgentunnel van België bouwen. Drie ideeën waarop het Meetjesland mocht stemmen."