BEKIJK - Dit is de nieuwe Ketnet-wrapper die Sander Gillis opvolgt: "Toen ze me de vraag stelden, was ik helemaal van mijn melk"

Al wil de 18-jarige spring-in-'t-veld zelf niet in de mond nemen dat ze Gillis zal "vervangen". "Dat is wel Sander Gillis hè, hij is super iconisch. Ik ben opgegroeid met hem als wrapper. Ik voel me vereerd dat hij de fakkel aan me doorgeeft. Al is het ook wel wat stressy om in de voetsporen te treden van zo'n ervaren schermgezicht."

Gillis stak zijn opvolgster meteen een hart onder de riem. "Hij heeft me opgebeld, dat was een heel fijn telefoongesprek. Hij vertelde dat ik vooral moet genieten, en dat het de leukste job ooit is. Daardoor heb ik er nog meer zin in gekregen."