Expertisecentrum voor waardig levenseinde in Wemmel opent de deuren: “Werking beter bekend maken”

W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum voor een waardig levenseinde in Wemmel, houdt vandaag een opendeurdag. Het centrum wil zijn werking beter bekend maken. "We weten dat artsen weinig voeling hebben met levensbeëindiging, omdat ze daar niet vaak mee geconfronteerd worden", vertelt professor in de palliatieve geneeskunde, Wim Distelmans. "Maar ook andere zorgverleners hebben nood aan informatie over wat wij kunnen bijdragen in het opvangen van mensen die ernstig ziek zijn."

De opendeurdag is niet alleen voor professionals, maar ook voor burgers. "We gaan ervan uit dat als je burgers goed informeert over 3 belangrijke wetten: de wet patiëntenrechten, de wet palliatieve zorg en de euthanasiewet, dat mensen verstandig genoeg zijn om zelf te beslissen over hun levenseinde en dat vinden wij fundamenteel belangrijk."

Tijdens de opendeurdag zal er een debat plaatsvinden en een voordracht zijn die burgers informeert over de mogelijkheden.