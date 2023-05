Een fietsstraat aan een schoolpoort: veilig genoeg of zijn er betere opties? 

Alles in een fietsstraat hoort vlot te verlopen. Zo is er best een passage van minimum 500 fietsers per dag en is er een goede verbinding met het fietsnetwerk. Veel fietsers is dus een goed idee, veel gemotoriseerde voertuigen niet: het Fietsberaad stelt voor dat er maximum duizend gemotoriseerde voertuigen doorrijden per dag, anders is het te druk. "Een goede regel daar is: er moeten minstens evenveel fietsers als auto's passeren", zegt mobiliteitsexpert Dirk Lauwers.