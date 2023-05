Tiental nesten van kwetsbare grutto's vernield en vogels gedood door maaiwerken in Turnhouts vennengebied 

Bij maaiwerken op het veld van een landbouwer in het natuurgebied in Turnhout en Merksplas zijn een tiental nesten van de grutto vernield. Dat meldt Falcoflight op zijn Facebookpagina. Het bedrijf doet vooral aan natuurfotografie en -videografie en is gespecialiseerd in het opsporen van de nesten van akker- en weidevogels met een drone met warmtebeeldcamera. "We werden urgent opgeroepen om het gebied te scannen met onze warmtebeeldcamera. Het is daar een hotspot voor de bedreigde grutto", klinkt het.

Omwille van technische problemen kon de dronevlucht weliswaar niet worden uitgevoerd en gingen de maaiwerken zonder warmtescan door. "Machteloos en met veel pijn in het hart keken we toe hoe een hele broedpopulatie van de weidevogels kapot werd gemaaid. De landbouwer wou en zou om 10 uur met de maaiwerken starten. We schatten dat 12 tot 15 nesten zijn vernield", aldus nog Falcoflight. Ook nesten van verschillende eendensoorten zouden eraan hebben moeten geloven.