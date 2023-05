Hangjongeren houden feestjes in ondergrondse parking Vilvoorde, met gestolen stoelen uit horecazaken

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) is ook op de hoogte. “Het ziet er naar uit dat we te maken hebben met een paar individuen die de aap uithangen. De parkeeruitbater heeft beloofd om meer toezicht te houden. Ook de politie is ermee bezig. Als het gaat om het wegnemen van meubilair, is dat een vorm van diefstal. Het laten liggen van allerlei vuil en etensresten is sluikstorten. Dat komt net als wildplassen in aanmerking voor GAS-boetes. Maar de politie moet het kunnen vaststellen natuurlijk. Ik ga ervan uit dat ze zowel via camerabeelden als door hen op heterdaad te betrappen, die individuen kan te pakken krijgen.”