Horecaschool in Leuven viert halve eeuw culinaire topkwaliteit. "We leveren al 50 jaar sterrenchefs af en dat moeten we blijven doen"

De tijd van de autoritaire chef-kok die alleen maar roept in de keuken, die ligt achter ons. "Ik kom uit de tijd dat als de chef in colère was, er wel eens een pot jouw richting kon uitvliegen, maar dat is nu niet meer. Er is veel rust in de keuken", aldus Jansen. De school wil dan ook inzetten op een cultuur waarin er veel wederzijds feedback kan gegeven worden. "We creëren hier een warm klimaat, waar de leerlingen en leerkrachten echt een team zijn. Als leerkracht willen we ook naar de leerlingen luisteren", zegt Ruttens. "Maar vergis je niet, met alleen maar te fluisteren bereik je hier niks. In de keuken, maar ook in de zaal, moet er orde en focus zijn. Als de chef zegt dat het zo is, dan is het zo. Die discipline willen we de leerlingen bijbrengen."