In Zulte trekken CD&V en N-VA samen naar de kiezer bij gemeenteraadsverkiezingen 2024

In Zulte ziet het er naar uit dat de keuze voor de kiezer heel eenvoudig wordt. In 2024 staan er voorlopig maar 2 partijen op de stembrief. Open Zulte en Verbindend Zulte. Open Zulte was al een verruimingslijst van Open VLD en is nog wat ruimer geworden sinds de partij Gezond Verstand Zulte begin dit jaar besloot samen te smelten met Open Zulte. Als reactie bundelen de 2 overblijvende partijen nu ook de krachten.

Daarbij kiezen ze voor de kartelformule, de 2 partijen blijven dus afzonderlijk bestaan, maar vormen wel 1 lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, onder de naam Verbindend Zulte. Henk Heyerick (CD&V): "We hebben ervoor gekozen om zowel CD&V als N-VA als afzonderlijke entiteiten te laten bestaan. Omdat we daar ook sterkte in voelen, willen we lokale dossiers op de regionale agenda krijgen, dan hebben we politieke partijen nodig die een verbinding hebben met Brussel. Ook dat is belangrijk."