Iraakse terreurverdachte opgepakt in Hasselt: mogelijk betrokken bij bomaanslagen met meer dan 300 doden

De 44-jarige man woont al sinds 2015 in ons land, en is erkend als vluchteling. Dat bevestigt het Federaal Parket. Maar volgens het Parket was hij lid van een terroristische cel van terreurgroep Al Qaeda, en zo mede verantwoordelijk voor verschillende bomaanslagen in de Iraakse hoofdstad. Hij wordt verdacht van terroristische moord, deelname aan activiteiten van een terroristische groep, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.