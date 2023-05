Jongeman (18) zonder rijbewijs vliegt uit de bocht met auto van ouders in Oud-Turnhout

Vannacht nam de jongeman (18) de auto van zijn ouders om te gaan joyriden. Hij vloog uit de bocht in de Kuiltjesstraat in Oud-Turnhout, raakte 2 bomen en belandde in een voortuin. De jongeman heeft geen rijbewijs. Het is niet duidelijk of de bestuurder al dan niet gewond geraakt is bij zijn nachtelijke rit.