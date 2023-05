Jongen (12) aangereden in Wemmel nadat hij rood licht voor voetgangers negeerde

Op de Windberg ter hoogte van het kruispunt met de Rassel, is donderdagavond een twaalfjarige jongen aangereden. Volgens getuigen negeerde de jongen het rode verkeerslicht voor voetgangers en werd hij gegrepen door een wagen. "Er stond een wachtrij met voertuigen, onder andere een bestelwagen, waarvoor het verkeerslicht op groen sprong, voor de voetgangers was het rood", vertelt politiecommissaris Fred Scrayen van politiezone AMOW. "Maar toch besliste de jongeman om over te steken. Misschien kon hij door de bestelwagen het rode licht niet zien, dat is niet zeker. Maar hij kwam achter de bestelwagen uit om over te steken en is dan aangereden door een wagen die in de tegenovergestelde richting reed."

De jongen werd afgevoerd naar het UZ Brussel, maar is niet in levensgevaar. "Hij heeft heel veel geluk gehad. Moest hij een halve meter verder zijn geweest, was het misschien fataal afgelopen."