Kinderopvang De Kleine Wereld in Eeklo blijft nog 3 maanden langer dicht

Vorig jaar in december al kreeg het Agentschap Opgroeien een klacht binnen nadat een van de kinderen uit kinderopvang De Kleine Wereld in Eeklo een letsel had opgelopen. De ouders dienden de klacht in. Omdat het agentschap zich zorgen maakte over de pedagogische kwaliteit in de opvang, besliste het begin februari om de vergunning voor drie maanden te schorsen.

De schorsing liep normaal tot zaterdag 6 mei, maar is intussen verlengd voor drie maanden. Het Agentschap Opgroeien doet dat in afwachting van het advies van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VEK). "Zijn advies is heel belangrijk voor onze uiteindelijke beslissing over de kinderopvang", zegt Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien.