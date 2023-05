Staatssecretaris Bertrand roept Telenet op matje na enorme klachtenstroom: "Maanden werk om alles op te lossen"

"Maar anderzijds hebben we een tekort aan mensen in onze contactcenters en onze winkels", voegt ze toe. "Dat komt doordat de leercurve om te leren werken zo'n nieuw systeem langer is dan we oorspronkelijk hadden ingeschat. Daardoor heb je meer mensen nodig. We hebben er de voorbije maanden al 175 bij gezet, maar contactcentermedewerker is een knelpuntberoep. Dus we moeten ontzettend veel moeite doen om die mensen op tijd in onze contactcenters te krijgen."