Kostbare wandtapijten uit kathedraal Valetta zijn terug thuis: Mechels atelier werkte 16 jaar aan restauratie

De wandtapijten waren nooit alle 29 in het atelier in Mechelen. "De tapijten arriveerden meestal per vier in Mechelen", zegt Maes. "In die 16 jaar dat de restauratie van de collectie heeft geduurd, lagen er altijd wel twee tapijten op onze werktafels. Het is wel raar dat er nu geen Maltese wandtapijten meer in ons atelier liggen. Maar we hebben gelukkig nog veel andere mooie projecten."

De restauratie van één wandtapijt uit Malta duurde gemiddeld een jaar. "Door al die jaren te hangen, zien de wol en zijde in het tapijt af onder het gewicht van het tapijt. De zijde in zo'n tapijt verpulvert door het licht. Daardoor krijg je zwakke zones in het tapijt. Om te beginnen stabiliseren wij de tapijten en dan restuareren we ze. We verwijderen ook de voering en oude restauraties. Dan kunnen we aan de eigenlijke restauratie beginnen."

Dat de tapijten naar Vlaanderen kwamen voor restauratie was ook een beetje een terugkeer naar de heimat. De tapijten werden geweven door het atelier van de bekende Brusselse wever Judocus De Vos. In 1697 begon het atelier aan de collectie. De taferelen op de tapijten zijn gebasseerd op ontwerpen van de Antwerpse schilder Peter Paul Rubens. Op de tapijten zijn een aantal scenes uit het leven van Christus en de twaalf apostelen afgebeeld.