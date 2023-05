Het "maaneffect": slapen we slechter bij volle maan en worden er dan meer baby's geboren?

Tegelijkertijd zijn er studies die wel aangeven dat we later en korter slapen tijdens volle maan. Toch is er geen statistisch en aantoonbaar direct verband. Dat blijkt uit onderzoek van het academisch ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen, in Nederland en van het Max Planck Institute of Psychiatry in München, in Duitsland. Zij analyseerden 37 slaapstudies.

Het zou wel kunnen dat mensen slechter slapen omdat de volle maan extra licht geeft. Zeker als ze zonder (verduisterende) gordijnen slapen. Ons lichaam werkt met een interne biologische klok. Die klok reageert op licht. Licht kan dus wel je slaap verstoren.