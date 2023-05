Moeten 16-jarigen kunnen stemmen? "Op die leeftijd ben je nog makkelijker te beïnvloeden" 

Jongeren kunnen net zo goed als volwassenen een stem uitbrengen die in lijn ligt met hun politieke voorkeur, blijkt uit het onderzoek van Silke. "Eigenlijk is er geen verschil tussen het stemgedrag van 16- en 18-jarigen. In Duitsland is er al langer stemrecht voor 16-jarigen. Daar heeft men gezien dat de opkomst enkele jaren later dan ook hoger is. Dus het motiveert jongeren wel om interesse in de politiek te blijven tonen."