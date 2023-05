Neen, niemand is een nier verloren na een Tinderdate in Gent: broodjeaapverhaal duikt opnieuw op

De politie in Gent heeft alvast geen weet van de verhalen. En volgens uroloog prof. dr. Karel Decaestecker is de praktijk zoals voorgesteld in de verhalen simpelweg onmogelijk omdat er in de verhalen geen rekening wordt gehouden met enkele medische obstakels: "Bij mijn weten is zoiets in België nog nooit gebeurd. Of je zou al moeten daten met een nierchirurg en in het ziekenhuis overnachten", zegt hij in de VRT NWS-podcast "Het uur van de waarheid".

"Een nefrectomie of nierverwijdering is een complexe ingreep. Als de nier moet dienen voor een transplantatie moet je heel voorzichtig zijn om de structuren intact te laten. Dat is vakwerk", zegt de specialist van het ziekenhuis Maria Middelares en het UZ Gent.