Vlam voor Special Olympics aangestoken op Grote Markt in Mechelen: "Klaar voor warmste spelen met 3.600 atleten met een beperking"

De stad leeft stilaan toe naar de spelen, die over 12 dagen starten. Ook ambassadeur Piet den Boer kijkt ernaar uit. "Het is zo'n plezier om die mensen te zien sporten, en hun vreugde als ze een medaille maken. Het is prachtig om te zien hoe mensen goed samenwerken en plezier gunnen. De kaartverkoop loopt goed: in het stadion zitten al 9.000 mensen. Mechelen is klaar om de warmste spelen te organiseren."

De Special Olympics Belgium vinden plaats van 17 tot 20 mei, op 11 locaties in Mechelen. Meer informatie en tickets vind je op deze website.