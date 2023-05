Opvallend bord naast hockeyveld van Blue Lions in Tervuren moet ouders leren hun commentaar in te slikken

"Het idee voor de affiche hebben we gehaald in Nederland", vertelt Britt Spooren van hockeyclub Blue Lions in Tervuren. "We willen ouders hiermee een spiegel voorhouden, want ouders dreigen in hun enthousiasme wel eens over te hellen naar hun kind aanmoedigen en daarbij instructies te geven. En dat is niet de bedoeling. Aanmoedigen mag, maar er is een grens." En dus hangt er sinds kort een affiche naast het hockeyveld die ouders waarschuwt dat als ze instructies geven, ze ingeschakeld zullen worden als jeugdtrainer.