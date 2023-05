Jager die papegaai Rambo uit Zoersel doodschoot volledig vrijgesproken: "Jagers mogen uitheemse soort afschieten"

De wetgeving over uitheemse dieren of exoten is bedoeld om diersoorten te bestrijden die inheemse soorten wegjagen of ervoor zorgen dat ze geen nest kunnen maken. Daarom is het voor jagers meestal toegestaan om de uitheemse dieren in kwestie neer te schieten in jachtgebieden. Het Hof is in het arrest heel duidelijk: een ara zoals Rambo, die afkomstig is uit Zuid-Amerika, is een niet-invasieve, maar uitheemse soort.

"Als het geen invasieve soort is, waarom moest hij dan dood?", vraagt advocaat Godfroid zich af. "Nu geeft het Hof jagers eigenlijk een licence to kill." De jager in kwestie en zijn raadsman zien dat anders. "Of de soort in kwestie nu invasief is of niet doet voor de wet niets ter zake. De wetgeving laat toe dat jagers alle uitheemse soorten die ze in het wild tegenkomen uit de natuur mogen halen. Dat klinkt natuurlijk spectaculair, maar dit arrest is niet plots een nieuwe licence to kill. Het Hof volgt gewoon een wetgeving die altijd heeft bestaan. Het vrij laten vliegen van uitheemse soorten is illegaal", zegt advocaat Erik Nauwelaerts.