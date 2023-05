Parket over verwonding kindje in kinderopvang Zelzate: "Niets wijst erop dat begeleiders er verantwoordelijk voor zijn"

Speurders van het parket hebben gisteren in het gebouw van de gemeentelijke kinderopvang intensief gezocht naar de oorzaak van de verwonding bij het kind. "Ze hebben ook de aanwezige medewerkers verhoord en bepaalde zaken in beslag genomen", zegt Frank Van De Sype van het parket Oost-Vlaanderen. "Maar niets wijst erop dat ze verantwoordelijk zouden zijn voor de verwonding van het kindje."

Voor dat onderzoek moest de kinderopvang dicht. Maar het parket had het gebouw in de late namiddag weer vrijgegeven, en vandaag konden de kinderen er weer terecht.

"Het zou dus misschien om een ongeval kunnen gaan, maar we blijven zoeken naar de ware toedracht van de feiten. Intussen willen we ook beklemtonen dat ouders zeker niet ongerust hoeven te zijn over de zorgen die hun kinderen er krijgen", besluit Van De Sype.



Ook het Agentschap Opgroeien ziet geen reden om actie te ondernemen.