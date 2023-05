Parket Halle-Vilvoorde voert onderzoek naar racistische video van stadsarbeiders in Vilvoorde

Het parket van Halle-Vilvoorde is een onderzoek gestart naar een racistisch filmpje gemaakt door twee gemeentearbeiders in Vilvoorde. In het filmpje op Facebook is te zien hoe de twee mannen in een wagen van de stad racistische opmerkingen geven over een groep moslims die op straat rondliep tijdens het Suikerfeest. Eerder werd al een tucht- en politieonderzoek opgestart.