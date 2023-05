Premier De Croo blijft minister De Sutter steunen in Bpost-dossier: "De juiste persoon om orde op zaken te stellen" 

"Ik behoud mijn vertrouwen in Petra De Sutter. Zij is de persoon die de juiste ervaring en kennis heeft om orde op zaken te stellen", zegt De Croo.

"Dat is waar het nu over moet gaan: de nodige maatregelen nemen om goed bestuur terug te krijgen bij Bpost, om volledige klaarheid te scheppen in die relatie tussen Bpost en de Belgische overheid en om duidelijke regels te scheppen naar de toekomst toe. In mijn ogen heeft mevrouw De Sutter alle capaciteiten om dat de komende maanden ter harte te nemen."