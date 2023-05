Terreurproces van Nizar Trabelsi start vandaag in VS, tien jaar na zijn uitlevering door België

Na tien jaar voorhechtenis start het proces nu eindelijk. Die lange duur heeft vooral ook te maken met de procedures die al die tijd gevoerd zijn. De Belgische advocaten beweren dat hun cliënt nooit had mogen worden uitgeleverd aan Amerika. En bijgevolg mag hij dus ook niet terechtstaan daar. In juridische termen zeggen ze dat er gezondigd is tegen het non bis in idem principe. Dat principe stelt dat niemand twee keer voor dezelfde feiten kan vervolgd of veroordeeld worden. Zij kregen in die visie ook grotendeels gelijk van diverse Belgische rechtbanken.