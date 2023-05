Renovatie waterspaarbekken Kluizen start in het najaar: “Klanten hoeven niet te vrezen dat er geen water meer uit de kraan komt”

Het waterproductiecentrum in Kluizen speelt een belangrijke rol voor de watervoorziening in het noorden van Oost-Vlaanderen. Het waterproductiecentrum kan op basis van oppervlaktewater tot 45.000 m³ kraanwater per dag produceren. Waterspaarbekken 1 in Kluizen heeft een capaciteit van 6,4 miljoen m³, spaarbekken 2 omvat 4,5 miljoen m³. De waterspaarbekkens zijn essentieel voor een watervoorziening, ook in tijden van klimaatverandering. Het waterbedrijf stockeert er het overschot van water in de winter om het in de zomer of in droge periodes te gebruiken.