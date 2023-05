Vechtende jongeren belanden onder trein in Zaventem: dode en zwaargewonde

Volgens Holemans was de situatie na het voorval zeer onrustig. Politie Zaventem kreeg bijstand van andere zones om de situatie te kalmeren. "In het verleden gebeurde er al eens iets tussen schooljongeren, maar ik weet niet of dat dit keer ook het geval is. Hoe dan ook is dit dramatisch."

De exacte omstandigheden worden nog onderzocht, waardoor naar alle waarschijnlijkheid het treinverkeer tussen Brussel en Leuven voor de rest van de avond is verstoord. "Er zijn camerabeelden", aldus Crols, "maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen."