Geradicaliseerde Tsjetsjenen in België: wie zijn ze? En hoe komen ze bij extremistische groepen terecht?

"Het is moeilijk om te zeggen welke rol het conflict in Tsjetsjenië speelt bij de radicalisering van mensen die hier in België wonen", meent Pauwels. "Vaak gaat het om een grote verscheidenheid aan factoren op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld op het individuele vlak, maar ook de directe omgeving, zoals vrienden en familie die daar je over de streep kunnen trekken."

"Of een nieuw milieu waarin je terechtkomt en waar dat extremistische gedachtegoed circuleert. Op het macroniveau heb je natuurlijk ook de internationale en politieke gebeurtenissen. Die kunnen ook een rol spelen, zoals de algemene aantrekkingskracht van die jihad. Toch kan het conflict in Tsjetsjenië wel een belangrijke rol in spelen in de radicalisering van Belgische Tsjetsjenen."