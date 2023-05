Twee nieuwe podia voor Suikerrock in Tienen: extra openluchtpodium en spiegeltent

Bezoekers van Suikerrock in Tienen kunnen zich dit jaar aan twee gloednieuwe podia verwachten: The Cube en The Palace. Op openluchtpodium The Cube, vernoemd naar de Tiense suikerklontjes, zullen vooral elektronische acts te zien zijn. De genres kunnen variëren van synthpop tot hip-hop, en wat aansluit bij de programmatie van het hoofdpodium. The Palace brengt live muziek in de intieme setting van een nostalgische spiegeltent.