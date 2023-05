Bewoners vragen stopzetting industriële activiteiten in Antwerpse diamantwijk: "Loodvervuiling doet denken aan die van Umicore"

"Die resultaten zijn wel onrustwekkend. Vooral de gehaltes aan lood zijn heel hoog. Sommige resultaten zitten duidelijk boven de bodemsaneringsnorm. Dat wil dus zeggen dat die bodem afgegraven zou moeten worden, omdat het gevaarlijk is voor de gezondheid, zeker die van kinderen", zegt hij. "Er is natuurlijk nog geen 100 procent zekerheid dat de vervuiling afkomstig is van het bedrijf, maar alles wijst erop, gezien het dicht in de buurt ligt. Dat moet zeker nog verder onderzocht worden. Maar alles wijst wel op een industriële vervuiling en dan is het bedrijf de meest waarschijnlijke bron."

Dat het bedrijf nu nog op een lager pitje draait, is volgens professor Nemery geen goed idee. "Zelfs toen ze een milieuvergunning hadden, zijn ze er toch in geslaagd om veel vervuiling te veroorzaken. Uit voorzorg zou het dus toch beter zijn om zo'n bedrijf niet meer in een drukbevolkte stadswijk toe te laten. Het zou me verwonderen dat de vervuiling ongemerkt door een ander bedrijf veroorzaakt zou zijn, of dat het om een historische vervuiling gaat die jaren geleden al is ontstaan."