Vlaamse regering maakt "bouwvrij openruimtegebied" van 1.000 hectare aan woongebied en bedrijventerreinen 

In Vlaanderen liggen nog veel zogenoemde niet-ontwikkelde harde bestemmingen zoals woon- of industriegebied in overstromingsgebied. Demir wil van die terreinen bouwvrij openruimtegebied maken, gebied waar niet langer meer op kan worden gebouwd.

"Met deze beslissing nemen we opnieuw een grote stap voorwaarts in het beschermen van de watergevoelige open ruimte", zegt Demir. "In het belang van ons leefmilieu, onze waterhuishouding en het welzijn van alle Vlamingen."