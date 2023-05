Vrachtwagenchauffeur komt vast te zitten op spooroverweg Wijgmaal, en kan aanrijding met trein nipt vermijden

Een buitenlandse vrachtwagenchauffeur heeft donderdagavond in Wijgmaal verbodsborden genegeerd. Volgens de man volgde hij gewoon zijn GPS. Hij kwam op de spooroverweg terecht en merkte dat zijn oplegger te lang was om de bocht te kunnen nemen. Hij kwam vast te zitten op het spoor. Op dat moment ging de slagboom dicht omdat er een trein aankwam. De man reed in paniek achteruit en beschadigde de slagboom.