Is mijn woning geschikt? Is het niet erg duur? Energie-expert beantwoordt jouw vragen over warmtepompen

Duitsland en Nederland gaan de klassieke gasketel verbieden en het meest voor de hand liggende alternatief is de warmtepomp. Omdat deze trend ook in Vlaanderen te verwachten valt, stelden jullie deze week heel wat vragen over warmtepompen. Maar zijn die dingen niet erg duur? Is mijn woning daar wel geschikt voor? We legden jullie vragen voor aan Koen Vanthournout, energiespecialist bij onderzoekscentrum Energyville.