Vrouw niet meer in levensgevaar na valpartij met fiets in Gentse Veldstraat

Deze voormiddag is een vrouw zwaar gevallen in de Veldstraat in Gent. "Twee onafhankelijke getuigen hebben verklaard dat de fiets weggleed op een verhoogde stoeprand in de Veldstraat. Door het regenweer was het ook glad op dat ogenblik", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Volgens eerdere informatie viel de fietsster nadat ze was vastgeraakt in de tramsporen, maar dat blijkt niet correct te zijn.

De vrouw liep een zware hoofdwonde op. "De hulpdiensten hebben de eerste zorg ter plaatse toegebracht, de vrouw werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht." Dat gevaar is intussen geweken.