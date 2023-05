Vrouw opgepakt bij dodelijke steekpartij in Brussel

Iets na 2 uur in de nacht van woensdag op donderdag werd de politie opgeroepen voor een steekpartij in een appartement langs de Zuidlaan in Brussel. Eenmaal ter plaatse trof de politie het lichaam van een 30-jarige man aan. Het slachtoffer was met messteken om het leven gebracht.

“Op de plaats van de feiten werd een 35-jarige vrouw opgepakt”, zegt Martin François van het Brusselse parket. “We hebben een wetsdokter aangesteld, net als de technische recherche van de federale politie. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag, waarna er een afstapping plaatsvond met het parket.”



De vrouwelijke verdachte wordt later nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter met het oog op haar aanhouding. "Het parket van Brussel zal later communiceren over het gerechtelijke gevolg van het dossier”, aldus François. "Het onderzoek loopt en in het belang daarvan zal het parket geen verdere commentaar geven."