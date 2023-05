VUB voert intern onderzoek naar psychologieprofessor Elke Van Hoof

Psychologieprofessor Elke Van Hoof wordt door haar expertise in stress en burn-out, ook wel de "burn-out prof" genoemd. Tijdens de coronacrisis was ze voorzitter van de werkgroep over de psychologische impact van COVID-19 in de Hoge Gezondheidsraad. In die periode werden er ook vragen gesteld bij een zelftest die ze ontwikkeld had voor mentaal welzijn. Mensen die de "Iedereen OK"-zelftest invulden, kwamen automatisch terecht op haar eigen psychologenplatform.