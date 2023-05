Waarom het verzet vergeten werd: "Het kwam als winnaar uit de oorlog, maar is de verliezer van de herinnering"

"Nergens in Europa is er zo een grote vergetelheid over het verzet als in Vlaanderen", argumenteert Neudt. "Na het einde van de oorlog ontstond de politieke mythe dat het verzet Franstalig was en de collaboratie Vlaams. Het verzet werd in Vlaanderen daarenboven al snel negatief belicht, terwijl collaborateurs gezien werden als naïevelingen die het beste voorhadden met Vlaanderen, maar die jammerlijk in de val van het nationaalsocialisme trapten."