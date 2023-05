Stan (7) is verlamd en rolt mee met wereldwijde loopwedstrijd: "Geld inzamelen voor een medisch wondermiddel"

Wouter loopt zondag mee in Wuustwezel. Die plek heeft een belangrijke betekenis voor Stan. "Hij gaat er wekelijks naar de "Athletes For Hope revalidatieweide" van triatleet Marc Herremans. Stan houdt er zijn lichaam fit via een staprobot die zijn gewrichten en bloedbanen blijven stimuleren."

De ouders blijven hopen op een wondermiddel. "Niet alleen voor Stan, voor iedereen die met een ruggenmergletsel te maken heeft." Wouter hoop dat er zondag veel volk in beweging komt voor Wings For Life. "Je kan nog meedoen. Het laagste inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro. Het wereldwijd verzamelde geld gaat naar het meest belovende wetenschappelijke onderzoek. Vorig jaar werd er 5 miljoen euro verzameld."

Om 13u Belgische tijd wordt de Wings For Life Run wereldwijd gestart. Je kan via een app eender waar meelopen. Aan het Ossegempark in Brussel staan er een paar topatleten aan de start.