Zware brand in flat van appartementsgebouw in Roeselare

In Roeselare heeft een zware brand gewoed in een flat van een appartementsgebouw in de Rode-Kruisstraat. De vrouw van 86 kon haar woning op tijd verlaten, maar werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De brand ontstond in de keuken: de vrouw had een pot op het vuur uit het oog verloren. De schade in het appartement is erg groot, maar de flats ernaast bleven gespaard.