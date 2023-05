1.200 dansers strijden voor Belgische titel tijdens BK dans in Lokeren

Voor de organisatie van het BK krijgt Danssport Vlaanderen de hulp van de Lokerse dansschool DIOP, die ook vestigingen heeft in Lochristi, Zele en Waasmunster. De school vaardigt met de 15-jarige Anouk Van Cauwenberg en de 14-jarige Heleen Vangenechten ook een duo af. "We zijn blij om hier te staan in eigen stad", reageert het duo.

"We kozen voor deze stijl omdat het heel acrobatisch is en er veel grondoefeningen in zitten. Maar de concurrentie is enorm zwaar. Zelf zijn we gemiddeld toch zo'n acht uur per week in de dansschool bezig. Toch blijft het een hobby want om er je beroep van te maken moet je echt wel een topper zijn", besluit het duo dat op de zevende plek eindigde.