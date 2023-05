Vogue, Sandra Kim-kleuren en (uiteraard) een hoed: zo ziet de act van Gustaph eruit op het Songfestivalpodium 

Na overtuigende optredens tijdens pre-Eurovisie concerten en geslaagde repetities in Liverpool, zijn de bookmakers in elk geval overtuigd geraakt van de slaagkansen: België zou volgens hen doorstoten naar de grote finale. Er hangt dan ook positiviteit rond de Belgische kandidaat.

Dat Gustaph en zijn team zich kennelijk tot in de puntjes hebben voorbereid en er geen twijfel bestaat over zijn zangkwaliteiten, doet het vertrouwen toenemen. Bovendien wordt aangenomen dat de tweede halve finale van donderdag - waarin België aantreedt - dit jaar minder sterke kandidaten kent dan de eerste halve finale, wat ook mooi meegenomen is.

Hoe dan ook zal Gustaph het publiek nog moeten overtuigen. Tijdens de halve finales beslissen dit jaar namelijk enkel en alleen de televoters, de vakjury's zien we pas terug in de finale. Dat kan ons land pijn doen. Zal de queer-boodschap, die Gustaph wil meegeven met zijn lied en act, voldoende origineel overkomen? Zal het aanstekelijke deuntje van "Because of you" het Europese publiek ertoe aanzetten om effectief te stemmen op België? Dat komen we donderdagavond te weten.