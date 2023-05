Politie onderschept 14-jarige jongen in gestolen auto in Zemst na achtervolging

Donderdagavond kreeg de politie van de zone Rivierenland melding van een ANPR-hit. Een wagen die eerder die dag gestolen was in Vorst, werd door een camera geregistreerd in de Nekkerspoelstraat in Mechelen.

Een tijdje later werd het voertuig op het kruispunt van de Tangent met de Jubellaan, richting Zemst, opgemerkt door een patrouilleploeg. Toen de politie de bestuurder wilde tegenhouden, negeerde hij die richtlijnen en ging er vandoor. De politie zette een achtervolging in en kreeg versterking van een extra ploeg. De auto kon even later onderschept worden op de Brusselsesteenweg in Zemst.

In de auto zaten drie jongens uit het Brusselse. De bestuurder is 14 en de twee inzittenden zijn 15 en 16 jaar oud. "Ze werden voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket", zegt de politie. De auto werd in beslag genomen om het voertuig te kunnen teruggeven aan de eigenaar.