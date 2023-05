Amnesty International: "Noodtoestand in Oost-Congo heeft veiligheid enkel verslechterd"

De Congolese president kondigde twee jaar geleden de noodtoestand af in deze twee provincies in Oost-Congo om de veiligheid in het gebied te herstellen. Tshisekedi zei dat de maatregel gericht was op een betere bescherming van de bevolking en op de "uitroeiing" van de gewapende rebellengroepen in de regio, die er al bijna drie decennia instabiliteit veroorzaken.

Maar volgens een rapport van Amnesty verslechtert deze maatregel net de situatie. "Deze noodtoestand is illegaal en moet onmiddellijk opgeheven worden", schrijft de organisatie in een persbericht.