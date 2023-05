Man uit Nazareth is 100 jaar en blind, maar woont nog steeds thuis: "Ik ben gezond, behalve mijn ogen"

"Miljarden mensen hebben geleefd op de planeet, miljarden zijn er gestorven. Er is er niet een herrezen. Of je nu een bandiet bent, een brave mens of zelfs de paus, je gaat dood en dat is alles. Een onderscheid maken tussen wie goed is en wie slecht, hoe zou je daar zelfs aan beginnen? Je bent dood en dat is het. Fini. Misschien is dat de beste oplossing."

Dat Roger zelf zo oud is geworden, komt naar eigen zeggen niet door een speciaal geheim. "Mijn broer is gestorven op 47-jarige leeftijd aan darmkanker. Hij heeft dus minder geluk gehad. En ik ben gezond gebleven. Voor de rest heb ik praktisch nooit gerookt en at ik nooit, behalve wanneer ik honger had. Misschien heeft dat geholpen."