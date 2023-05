Bomvolle aula neemt afscheid van sportanimator die van deathride viel in Zwevegem

Naar schatting 1.000 mensen zijn in een uitvaartcentrum in Sint-Eloois-Winkel afscheid komen nemen van de sportanimator die om het leven is gekomen door een val van een deathride in Zwevegem. Vooraan in de aula stond onder meer de fiets van de jonge man. Hij was een fervent fietser. Daarom zong Wannes Cappelle het liedje "Ploegsteert".