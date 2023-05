Brits Talbot House in Poperinge viert kroning koning Charles

Ook de Vlaamse Marie-Kristien Strenks die in de Westhoek woont, is van de partij. “Ik ben hier samen met mijn man omdat we heel Engelsgezind zijn. Het gaat zelfs zo ver dat we ons huis helemaal in Engelse stijl ontworpen hebben. Van onze voorgevel tot onze tuin is alles Brits”, zegt Marie-Kristien. “We wilden heel graag naar Engeland gaan, maar dat was niet mogelijk. Daarom zijn we naar hier gekomen, zodat we ons nog dichter bij Engeland voelen.”

Van waar haar fascinatie voor het Engeland komt, weet ze niet. “Ik heb heel veel respect voor de Engelse soldaten die hier zijn komen rusten. Je moet waarderen wat ze gedaan hebben voor ons, want anders zaten we hier nu waarschijnlijk niet.”